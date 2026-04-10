Legge elettorale è scontro su ipotesi modifica circoscrizioni Estero

Nella giornata di oggi si sono registrate tensioni tra le forze politiche riguardo alle modifiche previste per le circoscrizioni all'estero nella legge elettorale. La discussione si è accesa in Parlamento, con alcuni esponenti che hanno espresso proposte alternative rispetto alle ipotesi già presentate. La questione riguarda principalmente la redistribuzione dei collegi e le modalità di voto per gli italiani residenti all'estero. Il dibattito si è svolto nel corso di una seduta dedicata, con interventi di vari rappresentanti delle forze politiche.

Roma, 10 apr. (askanews) – Di quel confronto a cui si è detta pronta la maggioranza sulla legge elettorale non si intravedono neanche le premesse: l’iter in commissione Affari Costituzionali alla Camera è a malapena partito – la legge è stata incardinata dieci giorni fa – ma lo scontro con l’opposizione finora è totale. All’indomani del primo voto con cui la maggioranza ha stabilito che la riforma non riguarderà solo la modalità di elezione della Camera e del Senato ma anche il procedimento per l’elezione dei parlamentari eletti all’estero e la disciplina del voto dei fuori sede, cresce il sospetto nel centrosinistra che il vero obiettivo di questo ampliamento del perimetro dell’intervento normativo sia soprattutto il voto all’estero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Riforma legge elettorale, scontro su preferenze e premio maggioranzaParte tra le polemiche il confronto sullo “Stabilicum”, la riforma della legge elettorale depositata dal centrodestra in Parlamento. Maggioranza trova intesa su legge elettorale. Scontro sul referendumLa politica interna con le tensioni sul prossimo referendum sulla Riforma della giustizia. Temi più discussi: Legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizione: il confronto giovedì; Legge elettorale, maggioranza e opposizioni sempre più distanti; Frena la legge elettorale. Confronto già in salita, lite sul voto all’estero; Legge elettorale: attenti alla Corte Costituzionale. Legge elettorale, è scontro su ipotesi modifica circoscrizioni EsteroRoma, 10 apr. (askanews) - Di quel confronto a cui si è detta pronta la maggioranza sulla legge elettorale non si intravedono neanche le premesse: ... notizie.tiscali.it Legge elettorale 2027: scontro totale in Commissione, italiani all’estero e Quirinale al centro della battagliaIl dibattito sulla legge elettorale infiamma Montecitorio: centrodestra e opposizione al muro, italiani all’estero al centro della contesa. tag24.it Rossa perpendicolare. . Lo scontro si sposta ormai sulla legge elettorale, che il governo vuol fare con o senza le opposizioni. Serve stabilità, dicono. Ma a chi esattamente #leggeelettorale #democrazia #rappresentanza #stabilità #stabilicum #meloni #gover - facebook.com facebook Alla Meloni conviene ancora cambiare la legge elettorale x.com