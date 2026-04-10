Legambiente sos mozziconi di sigaretta anche sulle coste marchigiane | mobilitazione con eventi pulizie e attività educative

In vista della Giornata nazionale del mare dell’11 aprile, le Marche si preparano a partecipare a “Spiagge e Fondali Puliti”, iniziativa di Legambiente che si occupa di sensibilizzare sulla presenza di mozziconi di sigaretta sulle spiagge e nelle acque. La campagna prevede eventi, attività di pulizia e iniziative educative lungo le coste della regione, con l’obiettivo di promuovere la tutela dell’ambiente marino.

ANCONA - In vista della Giornata nazionale del mare dell’11 aprile, anche nelle Marche torna “Spiagge e Fondali Puliti”, la storica campagna di Legambiente dedicata alla tutela delle coste e del mare. Un appuntamento che, sulla scia dei dati nazionali dell’indagine Beach Litter, accende i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Mozziconi di sigaretta: cos’è il littering e perché fa male all’ambienteRoma, 21 marzo 2026 – Ogni anno nel mondo si consumano seimila miliardi di sigarette (79 miliardi solo in Italia), 4,5mila miliardi di mozziconi...

Temi più discussi: Legambiente: nelle spiagge raccolti 77 mozziconi di sigaretta ogni 100 metri; Sos mozziconi di sigaretta in spiaggia, Legambiente lancia l’allarme e mobilita l’Italia con Spiagge e Fondali Puliti 2026; Spiagge e fondali non sono puliti, SOS mozziconi di sigaretta; Sos mozziconi di sigaretta: sabato e domenica la pulizia della spiaggia di Pellaro e del lungomare di Reggio · ilreggino.it.

Sos mozziconi di sigaretta in spiaggia, Legambiente lancia l’allarme e mobilita l’Italia con Spiagge e Fondali Puliti 2026Reggio Calabria - Sulle spiagge italiane spopolano sempre più i mozziconi di sigaretta. Una presenza ormai costante e che, insieme agli altri rifiuti abbandonati, costituisce una minaccia per mare, li ... lametino.it

Sos «cicche» nelle spiagge: ogni 100 metri di lido, 77 mozziconi di sigarettaDiffusi i dati dell'indagine Beach Litter di Legambiente: «Raccolti 50.053 mozziconi in 653 transetti». Dal 10 al 12 aprile l'iniziativa «Spiagge e fondali puliti» ... corriere.it

Al primo posto restano i frammenti di plastica. Ma subito dopo arrivano i mozziconi di sigarette come cause principali dell’inquinamento delle nostre spiagge. I recenti dati diffusi da Legambiente sono a dir poco allarmante: «In media ci sono 77 “cicche” ogni ce - facebook.com facebook