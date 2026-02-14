Mozziconi di sigaretta Raccolta record

Un’associazione ha raccolto 3,6 chili di mozziconi di sigaretta, causando un enorme sforzo di pulizia nelle aree pubbliche. Durante l’evento, sono stati recuperati anche 1,27 chili di plastica da riciclare e sono stati evitati 7,6 chili di emissioni di CO2 nell’atmosfera. La quantità di mozziconi raccolti corrisponde a circa 10.866 sigarette consumate in un solo pomeriggio.

Tre chili e 600 grammi di mozziconi, l'equivalente di 10.866 sigarette consumate; un chilo e 270 grammi di materiale da riciclare in plastica ottenuti; 7,6 chilogrammi di Co2 (anidride carbonica) non immessi nell'ambiente. È il report relativo ai dati del ritiro da giugno a dicembre 2025 forniti dall'app del consorzio Re-Cig nell'ambito del progetto di recupero e riciclo dei mozziconi di sigaretta avviato la scorsa estate dal Comune di Levanto. All'inizio della scorsa estate, nella cittadina rivierasca sono stati installati dieci raccoglitori dedicati alla raccolta dei filtri delle sigarette, con l'obiettivo di contrastare l'abbandono dei mozziconi e favorirne il corretto riciclo.