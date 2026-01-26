Legambiente critica l’atteggiamento della politica italiana di fronte alle emergenze climatiche. Nonostante i ripetuti eventi estremi, il paese sembra concentrarsi sulla gestione delle emergenze piuttosto che sulla prevenzione. Questa tendenza, spesso discussa dopo ogni disastro, rischia di compromettere gli sforzi per affrontare efficacemente i cambiamenti climatici e ridurre i rischi futuri. Un approccio più proattivo appare necessario per tutelare il territorio e le future generazioni.

Se ne parla dopo ogni disastro ambientale, ma non accenna a cambiare l’atteggiamento dell’Italia davanti agli eventi climatici estremi dove a farla da padrone è la gestione dell’emergenza anziché la sua prevenzione. A ribadirlo è Legambiente che ancora una volta ha bacchettato la politica italiana, accusata di rincorrere gli effetti della crisi climatica invece di prevenirli con strumenti strutturali e una visione di lungo periodo. Ad affermarlo è il presidente nazionale dell’associazione, Stefano Ciafani, proprio mentre il governo di Giorgia Meloni si prepara a dichiarare lo stato di emergenza per la Sicilia e altri territori del Sud colpiti dal ciclone Harry. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Legambiente bacchetta la politica: “L’Italia rincorre le emergenze climatiche”

Legambiente, 'acque a rischio per le scelte della politica'Con l'approvazione di un emendamento alla Legge Regionale di riordino 9/2025 è rinviata al 31 dicembre 2026 in tutto il Piemonte l'applicazione del cosiddetto Deflusso ecologico, ossia l'obbligo ... ansa.it

