Legambiente | l’Italia rincorre le emergenze anzichè prevenirle

Legambiente evidenzia come l’Italia possa essere più efficace nel prevenire le emergenze legate ai cambiamenti climatici. L’associazione sottolinea la mancanza di attuazione del Piano nazionale di Adattamento, evidenziando la necessità di interventi concreti per affrontare le criticità ambientali e ridurre i rischi futuri. Una corretta pianificazione è fondamentale per garantire un futuro più sostenibile e resiliente.

Mentre ancora prosegue la conta dei danni per l'ultima ondata di maltempo che ha colpito soprattutto Sicilia, Calabria e Sardegna, Legambiente torna a denunciare lo stallo del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC). Secondo l'associazione, l'Italia continua a intervenire solo dopo le emergenze, senza una strategia di prevenzione. «Ancora una volta il Paese rincorre le emergenze invece di prevenirle», afferma il presidente Stefano Ciafani in un comunicato. Nel frattempo, oggi il governo si appresta a decretare lo stato di emergenza per i territori colpiti dal ciclone Harry.

