Sassuolo pertosse tra i giocatori e squadra decimata | Informata la Lega Serie A

Sassuolo ha annunciato che un giocatore è stato diagnosticato con la pertosse e altri cinque presentano sintomi simili. La squadra è stata decimata in vista della partita contro la Juventus, e la Lega Serie A è stata informata dell’accaduto. La notizia arriva alla vigilia dell’incontro, che si prepara a disputarsi nonostante le difficoltà.

Il Sassuolo è in ginocchio, alla vigilia della partita contro la Juventus all'Allianz Stadium in programma per sabato alle ore 20.45. Come spiega il club neroverde con un comunicato: "A seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e cinque casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra". Continua la nota della società: "I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da tre giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sassuolo, pertosse tra i giocatori e squadra decimata: "Informata la Lega Serie A" Articoli correlati Leggi anche: Sassuolo, un caso di pertosse e altri 5 con sintomi simili nel gruppo squadra: “Già isolati, abbiamo avvisato la Lega Serie A” Sassuolo in emergenza sanitaria: cluster di pertosse nel gruppo squadra, forse in sei l’hanno contrattaIl Sassuolo sta affrontando un’improvvisa emergenza sanitaria a causa della pertosse. Una selezione di notizie su Lega Serie Serie A: caso pertosse al Sassuolo, cosa sta succedendoIl Sassuolo ha comunicato la situazione che si vive all'interno della squadra con il pericolo pertosse. Lega Serie A già avvisata. newsmondo.it Sassuolo, 6 casi di pertosse nel gruppo squadra. Gara con la Juve non a rischioSei casi di pertosse all'interno del gruppo squadra del Sassuolo. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il club neroverde ha comunicato. tuttomercatoweb.com