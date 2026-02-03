Lega | Renzi ' Salvini quando ha problemi mi attacca pensi a Lega e non a Iv'
Renzi risponde alle accuse di Salvini, che lo ha attaccato più volte quando ha avuto problemi con la Lega. Questa volta, l’ex premier invita il leader leghista a pensare alla sua stessa formazione politica, invece di puntare il dito contro di lui. La polemica tra i due continua a tenere banco nella politica italiana.
Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Tutte le volte che Salvini ha qualche problema- dal Papeete a Vannacci- attacca me. Fossi in lui mi preoccuperei della Lega e non di Italia Viva". Lo scrive Matteo Renzi sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Salvini Lega
Tutti i problemi di Salvini: il suo nome negli Epstein files e Vannacci che abbandona la Lega
Salvini si trova al centro di nuovi guai.
Lo sceriffo Salvini. Attacca Crosetto su Strade sicure. E la Lega chiede una stretta sulla cittadinanza
Sull’abolizione della Legge Fornero, Meloni e Salvini dovrebbero essere spernacchiati a vita.
Ultime notizie su Salvini Lega
Argomenti discussi: MATTEO SALVINI (LEGA): MATTEO RENZI E CARLO CALENDA SONO UNA COPPIA DI FATTO; Matteo Salvini a Firenze: Mai avuto problemi con Vannacci. Renzi e Calenda coppia di fatto. Non c'entrano col centrodestra; Lega, altolà a Vannacci: Chiarimenti sul simbolo. Vertice chiave con Salvini; La Lega punta sulla Sicurezza. Salvini: Il decreto è urgente. Ci sarà lo scudo per gli agenti.
Lega: Renzi, 'Salvini quando ha problemi mi attacca, pensi a Lega e non a Iv'Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Tutte le volte che Salvini ha qualche problema- dal Papeete a Vannacci- attacca me. Fossi in lui mi preoccuperei della Lega e non di Italia Viva. Lo scrive Matteo Renzi ... iltempo.it
Che succede ora con l’uscita di Vannacci dalla LegaLa permanenza dell’europarlamentare Roberto Vannacci nella Lega era diventata insostenibile da un po’. Per certi versi, anzi, lo era stata fin da subito. Le sue divergenze coi dirigenti storici del pa ... ilpost.it
Vannacci lascia la Lega, Borghi: "Così facciamo il gioco di Renzi e di chi divide le forze sovraniste" . Guarda il video nel link del primo commento - facebook.com facebook
Vannacci lascia la Lega. Claudio Borghi commenta: "Così facciamo il gioco di Renzi e di chi divide le forze sovraniste" x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.