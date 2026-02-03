Renzi risponde alle accuse di Salvini, che lo ha attaccato più volte quando ha avuto problemi con la Lega. Questa volta, l’ex premier invita il leader leghista a pensare alla sua stessa formazione politica, invece di puntare il dito contro di lui. La polemica tra i due continua a tenere banco nella politica italiana.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Tutte le volte che Salvini ha qualche problema- dal Papeete a Vannacci- attacca me. Fossi in lui mi preoccuperei della Lega e non di Italia Viva". Lo scrive Matteo Renzi sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lega: Renzi, 'Salvini quando ha problemi mi attacca, pensi a Lega e non a Iv'

Salvini si trova al centro di nuovi guai.

