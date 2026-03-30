Il presidente della Provincia di Latina ha annunciato la nomina del nuovo capo di gabinetto, che sarà Giuseppe Coriddi. Coriddi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale, è anche dipendente della Provincia. La nomina arriva mentre il presidente sta definendo lo staff amministrativo della Provincia.

Nella nota emessa da via Costa si segnala come “Giuseppe Coriddi è laureato in Economia e ha conseguito un master in Innovazione e Management nelle amministrazioni pubbliche e in finanza pubblica presso la Luiss Business School di Roma. La scelta del presidente Carnevale si inserisce in una logica di continuità amministrativa e di piena operatività: Coriddi è infatti già funzionario con elevata qualifica della Provincia di Latina e conosce approfonditamente la macchina amministrativa dell’ente di via Costa, la sua organizzazione interna e il personale. Una nomina, dunque, che punta sull’esperienza amministrativa e sulla conoscenza diretta dell’ente, elementi ritenuti fondamentali in questa fase di avvio del mandato amministrativo e in vista dei prossimi appuntamenti istituzionali, a partire dal primo Consiglio Provinciale del 2 aprile. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Provincia, è Giuseppe Coriddi (FI) il capo di gabinetto di Carnevale

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