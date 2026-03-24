Lega Sannio nominata la responsabile provinciale del Dipartimento Volontariato e Associazioni

Il Commissario provinciale della Lega nel Sannio ha nominato la responsabile provinciale del Dipartimento Volontariato e Associazioni del partito. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il nome della persona scelta non è stato reso noto. La nomina riguarda direttamente il ruolo di coordinamento a livello locale nel settore del volontariato e delle associazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Commissario provinciale della Lega nel Sannio, Domenico Parisi, ha nominato la responsabile provinciale del Dipartimento Volontariato e Associazioni del partito. A guidare il coordinamento del settore, fino alla celebrazione del prossimo congresso, sarà I mma Petrillo. La nomina rappresenta un significativo riconoscimento per l’impegno civico e territoriale di Petrillo, da sempre vicina al mondo del volontariato e dell’associazionismo, ambiti fondamentali per il tessuto sociale della provincia. “ Con questa nomina – si legge nella comunicazione del partito – intendiamo rafforzare il dialogo con il mondo del volontariato e delle associazioni, valorizzando il loro ruolo centrale nella costruzione di una comunità più solidale e partecipata”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lega Sannio, nominata la responsabile provinciale del Dipartimento Volontariato e Associazioni Articoli correlati Leggi anche: De Sisto (FI) nominata Responsabile provinciale Dipartimento Ambiente, Energia e Protezione Civile Confintesa, Roberta Cavasino nominata vice responsabile provinciale dei Lavoratori della conoscenzaRoberta Cavasino è stata nominata vice responsabile provinciale dei Lavoratori della conoscenza di Confintesa e coordinatrice nazionale dei docenti... Aggiornamenti e notizie su Lega Sannio Temi più discussi: Lega Sannio, nominata la nuova responsabile provinciale del Dipartimento Donne: è Teresa Ciarlo; LA MUSICA A BENEVENTO – I PROTAGONISTI. LUNEDI’ 16 MARZO IL SANNIO QUOTIDIANO OSPITERA’ IL LICEO MUSICALE LOMBARDI, UNA ECCELLENZA NEL PANORAMA FORMATIVO.; Scuola, Rubano (FI): Occorre responsabilità e moralità. No passerelle. Lega Sannio: Imma Petrillo nominata responsabile provinciale volontariatoPer rafforzare il dialogo con il mondo del volontariato e delle associazioni ... msn.com Importante nomina per Parisi all’ANCI nazionale: gli auguri di ZinziRivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Domenico Parisi, sindaco di Limatola e commissario della Lega nel Sannio, per la prestigiosa nomina a presidente della Commissione Trasporto pubblic ... ntr24.tv Il Commissario provinciale Domenico Parisi evidenzia l’impatto della misura sul Sannio e rivendica il ruolo della Lega e del Ministro Salvini - facebook.com facebook