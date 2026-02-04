Sicurezza nelle scuole vertice in Prefettura | scatta il piano anti-bullismo e spaccio

Questa mattina il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Presenti rappresentanti delle istituzioni e del mondo giovanile. Si sono discussi piani concreti per rafforzare la sicurezza nelle scuole, con particolare attenzione al contrasto di bullismo e spaccio di droga. L’obiettivo è mettere in campo azioni rapide e mirate per proteggere i ragazzi e prevenire situazioni di pericolo.

La riunione fa seguito ai recenti e gravi fatti di cronaca e alla direttiva congiunta dei ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi, finalizzata a mettere “a sistema” un dialogo tra il mondo della scuola e le prefetture e ad avviare percorsi integrati di prevenzione, ascolto e controllo al fine di pervenire ad una conoscenza condivisa delle problematiche presenti nei diversi contesti provinciali e individuare soluzioni calibrate sulle singole realtà. Presenti, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, anche il Tribunale e la Procura della Repubblica per i minorenni, l’Ufficio scolastico Regionale, i dipartimenti per le dipendenze e la salute mentale dell’Asl di Salerno, la Provincia e il Comune di Salerno e Anci Campania.🔗 Leggi su Salernotoday.it

La Prefettura ha annunciato una serie di controlli più severi in bar e scuole, puntando a rafforzare la sicurezza nei luoghi pubblici.

Per un Natale sereno e sicuro, la prefettura di Lecce ha messo a punto un piano speciale con pattuglie in strada e nei luoghi più frequentati, garantendo tranquillità a cittadini e visitatori durante le festività.

