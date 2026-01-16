A Napoli metal detector nelle scuole | il piano della Prefettura contro i coltelli in classe

La Prefettura di Napoli ha avviato un piano di controlli nelle scuole per prevenire l’uso di armi bianche tra gli studenti. Attraverso l’installazione di metal detector e verifiche mirate, l’obiettivo è garantire un ambiente scolastico più sicuro. Finora, sono stati denunciati o arrestati 38 studenti trovati in possesso di coltelli o altri strumenti offensivi durante i controlli.

Metal detector e prevenzione, la lotta contro le armi a scuola - Da 11 mesi, spiega il prefetto di Napoli Michele di Bari, “c'è un piano a Napoli e Provincia che preve ... ilsole24ore.com

A Caivano i metal detector, la lotta contro le armi in classe - L'episodio accaduto a Spezia riaccende l'allarme sulle armi a scuola: tra Caivano e Ponticelli sono stati diversi i sequestri di coltelli trovati negli zaini di alcuni ragazzi. ansa.it

Da 11 mesi a Napoli e provincia c'è un piano che prevede dei controlli anche con i metal detector per evitare che si possa entrare con i coltelli a scuola: l'ha voluto il prefetto Michele di Bari che sottolinea però come alla repressione bisogna affiancare la preve x.com

Da 11 mesi a Napoli e provincia c'è un piano che prevede dei controlli anche con i metal detector per evitare che si possa entrare con i coltelli a scuola: l'ha voluto il prefetto Michele di Bari che sottolinea però come alla repressione bisogna affiancare la preve - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.