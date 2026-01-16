A Napoli metal detector nelle scuole | il piano della Prefettura contro i coltelli in classe
La Prefettura di Napoli ha avviato un piano di controlli nelle scuole per prevenire l’uso di armi bianche tra gli studenti. Attraverso l’installazione di metal detector e verifiche mirate, l’obiettivo è garantire un ambiente scolastico più sicuro. Finora, sono stati denunciati o arrestati 38 studenti trovati in possesso di coltelli o altri strumenti offensivi durante i controlli.
Metal detector nelle scuole a Napoli contro i coltelli. Controlli in numerosi istituti. Sono 38 gli studenti denunciati o arrestati perché in possesso di armi bianche in aula. 🔗 Leggi su Fanpage.it
