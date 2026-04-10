Le vigne di Montecarlo attirano l'attenzione di investitori stranieri, in particolare provenienti dalla Russia. Tutte le aziende locali parteciperanno alla fiera Vinitaly di Verona, che si terrà dal 12 al 15 aprile. In questa occasione, potrebbero esserci aggiornamenti riguardo a eventuali accordi o proposte di investimento legate ai vigneti della zona.

Le vigne di Montecarlo interessano gli investitoti stranieri, russi in primis e siccome tutte le aziende locali saranno al Vinitaly di Verona, dal 12 al 15 aprile, ci potrebbero essere sviluppi in tal senso. Una delle Doc più piccole d’Italia, 200 ettari complessivi (ci sono fattorie che da sole nel Chianti superano questi numeri) che però ha nel Dna la particolarità di essere unica. Quindi appetibile e competitiva sul mercato. I produttori montecarlesi, nella città scaligera saranno guidati da Gino Carmignani, in arte "Fuso", il presidente del Consorzio vini Doc. Che significa questa ennesima presenza al Vinitaly per Montecarlo? "E’ come se le isole Cayman partecipassero al Mondiale di calcio, solo che noi, le Cayman nella metafora, siamo presenti tutti gli anni al Mondiale, il Vinitaly. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le vigne di Montecarlo fanno gola agli stranieri

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