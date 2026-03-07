A Milano viene costruito un nuovo Palazzo del Ghiaccio, destinato a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di pattinaggio e hockey. La struttura rappresenta un investimento importante nel settore sportivo cittadino e attirerà visitatori anche dall’estero. La costruzione di questo complesso segna un passo significativo per la città, che finora ha avuto una lunga tradizione legata alle discipline sul ghiaccio.

Che tristezza Milano senza ghiaccio. Lo si capisce solo leggendo la storia, gloriosa, dell’hockey e del pattinaggio cittadini che il sito milanosiamonoi.com si è preso la briga di ricostruire attraverso documenti e foto storiche straordinarie, come quelle delle signore dai lungi abiti e dei signori con bombetta che a fine Ottocento scivolano sulla pista dell’arena civica o che testimoniano come la gioventù benestante ambrosiana frequentasse numerosa il palazzo del Ghiaccio di via Ferrer, poi diventata via Piranesi, inaugurato il 28 dicembre 1923. Oggi, dopo diverse vicissitudini, la città non ha più una struttura dedicata. Bisogna spostarsi ad Assago, a San Donato e a Sesto San Giovanni e non sempre è facile negoziare le cosiddette “ore ghiaccio”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A Milano arriva un vero Palazzo del Ghiaccio, fa gola anche agli stranieri

In onore del protettore della gola tutta Italia si fa prendere per la golaCi sono le polpette di Lanzara, in provincia di Salerno; oppure dolci tradizionali preparati con ingredienti come miele, noci, mandorle o frutta...

Milano risponde all'appello di Lorello: ci sarà un palazzo del ghiaccio in cittàMilano risponde presente all'appello di Riccardo Lorello, il pattinatore di velocità azzurro, bronzo nei 5000 metri alle Olimpiadi, per avere un...

Milano, l'Arena Santa Giulia è ancora un cantiere il giorno della sua inaugurazione

Tutto quello che riguarda A Milano arriva un vero Palazzo del....

Temi più discussi: Fondazione Fiera, ecco il palaghiaccio per Milano. Le parole del presidente Giovanni Bozzetti; Milano Fashion Week: chi sfila oggi e il debutto di Demna da Gucci; Olimpiadi. Levis, è un bellunese il mago del ghiaccio. Da Torino a Milano – Cortina esperienze incredibili; Quanto hanno incassato le Olimpiadi di Milano Cortina.

Milano avrà un nuovo palaghiaccio. A ottobre una struttura temporanea a RhoL'annuncio del presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti. L’obiettivo è rilanciare la tradizione cittadina e favorire la nascita di una nuova squadra di hockey, ... msn.com

A Milano potrebbe tornare una squadra di hockey su ghiaccio ad alti livelliLo ha detto il presidente della Federazione degli sport su ghiaccio. In programma alcuni incontri con imprenditori del Nord America: Loro conoscono questo business. Fondamentale un impianto al più p ... milanotoday.it

I Campionati nazionali di short-track, ospitati dal Palazzo del Ghiaccio Tazzoli di Torino, sono terminati oggi con l'assegnazione dei titoli dei 1.000 metri e all-round. Nei 1.000 metri maschili, si è imposto Luca Spechenhauser, che ha avuto la meglio su Mattia A - facebook.com facebook