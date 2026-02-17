Le aziende abbandonate da Stellantis fanno gola all’estero
Stellantis ha lasciato molte aziende italiane, e ora queste cercano di trovare nuove opportunità all’estero. Tra i fornitori abbandonati, un quarto si trova in grave crisi. Alcuni di loro riescono a continuare a lavorare, producendo per altri settori, ma molti preferiscono vendere le proprie produzioni a gruppi stranieri.
Un quarto dei fornitori è in difficoltà: chi può produce per altri settori, molti invece preferiscono vendere a gruppi stranieri Nel 2025 Stellantis ha prodotto nei suoi stabilimenti italiani circa 380mila veicoli, un quinto in meno rispetto al 2024. Sono volumi bassi se paragonati a quelli della Fiat nel Novecento. Non è solo un problema per l’azienda e i suoi lavoratori ma anche per i suoi fornitori, che costituiscono un pezzo piuttosto rilevante dell’economia italiana: l’ANFIA l’associazione delle aziende della filiera automotive, parla di oltre 2.100 imprese dove lavorano circa 160mila persone. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Stellantis investe in Algeria e chiama le aziende di Torino: “Venite con noi”
Stellantis, in un momento di crisi della produzione in Italia, invita le aziende torinesi del settore automotive a considerare opportunità di investimento in Algeria.
Stellantis chiama a raccolta le aziende dell’indotto auto di Torino: “Venite in Algeria con noi”
Stellantis invita le aziende dell’indotto auto di Torino a partecipare a un’opportunità in Algeria.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Quale destino per le piste da sci dismesse e abbandonate; COMUNE DI PAGANI. PIETRO SESSA (FORZA ITALIA): PERIFERIE ABBANDONATE NEL DEGRADO; Nasce AIRIDEA: nuova compagnia aerea con hub operativo a Genova; Persone senzatetto al Pronto soccorso, l’allarme dei volontari: Siamo soli.
Siamo tornati con Alessia Araneo, Arnaldo Lomuti e Pasquale Tridico davanti ai cancelli di PMC e Tiberina, due aziende dell’indotto Stellantis i cui lavoratori sono in presidio permanente da ormai 130 giorni. Una lotta tenace e dignitosa, portata avanti da chi è facebook
Tre società dell'indotto di Stellantis hanno annunciato più di 200 licenziamenti e contro la crisi dell'auto a Torino in migliaia sono scesi in piazza per un corteo unitario dei sindacati x.com