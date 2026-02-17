Le aziende abbandonate da Stellantis fanno gola all’estero

Stellantis ha lasciato molte aziende italiane, e ora queste cercano di trovare nuove opportunità all’estero. Tra i fornitori abbandonati, un quarto si trova in grave crisi. Alcuni di loro riescono a continuare a lavorare, producendo per altri settori, ma molti preferiscono vendere le proprie produzioni a gruppi stranieri.

Un quarto dei fornitori è in difficoltà: chi può produce per altri settori, molti invece preferiscono vendere a gruppi stranieri Nel 2025 Stellantis ha prodotto nei suoi stabilimenti italiani circa 380mila veicoli, un quinto in meno rispetto al 2024. Sono volumi bassi se paragonati a quelli della Fiat nel Novecento. Non è solo un problema per l’azienda e i suoi lavoratori ma anche per i suoi fornitori, che costituiscono un pezzo piuttosto rilevante dell’economia italiana: l’ANFIA l’associazione delle aziende della filiera automotive, parla di oltre 2.100 imprese dove lavorano circa 160mila persone. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Stellantis, in un momento di crisi della produzione in Italia, invita le aziende torinesi del settore automotive a considerare opportunità di investimento in Algeria.

Stellantis invita le aziende dell’indotto auto di Torino a partecipare a un’opportunità in Algeria.

