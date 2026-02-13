quanto sono costate realmente le olimpiadi di milano cortina

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono costate 4,8 miliardi di euro, una cifra superiore di circa il 20% rispetto alle stime iniziali, a causa di lavori di ristrutturazione più lunghi e imprevisti nei sistemi di sicurezza.

Il tempo dei XXV Giochi invernali è arrivato. Dovrebbero tacere gli squilli delle guerre in giro per il mondo, invece così non è, visto che la pace olimpica appare come un bel sogno che si può declamare durante la cerimonia dell’inaugurazione, mentre metterla in pratica è una faccenda molto più complicata. Dovrebbero sopirsi anche le polemiche, visto che si sono accesi i riflettori sull’evento sportivo più importante che l’Italia ha organizzato negli ultimi vent’anni. Ma neppure questo auspicio si realizza, a causa delle troppe contraddizioni che hanno accompagnato una preparazione faticosa, con progetti economicamente molto impegnativi e perennemente in ritardo, appena dissimulati dalla propaganda ufficiale. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

#Milano-Cortina 2026 || Mentre si avvicinano le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, cresce anche la preoccupazione sui costi che l'Italia dovrà sostenere.

Milano Cortina 2026 si presenta come un'edizione delle Olimpiadi invernali particolarmente orientata alla sostenibilità, con iniziative volte a ridurre l'impatto ambientale.

