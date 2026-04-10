Le stelle del pattinaggio in linea In centro il tempio della rotellistica

A Monza si tiene il Campionato Regionale di pattinaggio in linea, con due giornate di competizioni in piazza Trento e Trieste. L'evento si svolge domani e domenica e vede protagonisti atleti di diverse età che si sfidano nella specialità Roller Cross, una delle discipline più spettacolari del pattinaggio freestyle. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti provenienti dalla regione e attira l’attenzione degli appassionati di rotellistica.

Monza ospita il Campionato Regionale di pattinaggio in linea. Appuntamento domani e domenica in piazza Trento e Trieste per il Campionato Regionale Skate Italia 2026 – Lombardia di pattinaggio freestyle, specialità Roller Cross, tra le discipline più spettacolari. Per l’occasione il centro sarà trasformato in un’arena con un percorso a ostacoli, dove gli atleti si sfideranno in prove individuali e finali a batterie da quattro, in gare ad alta intensità tecnica e velocità. L’evento, organizzato da Astro Roller Skating sotto l’egida di Skate Italia, rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione regionale. La Lombardia si conferma tra i territori di riferimento della disciplina, anche grazie alla presenza di tre campionesse del mondo, due delle quali monzesi, protagoniste ai Mondiali 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le stelle del pattinaggio in linea. In centro il tempio della rotellistica Gala di pattinaggio, alle Olimpiadi le stelle del ghiaccio brillano tra oro e cristalliIl Forum di Assago ha ospitato il Gala di pattinaggio artistico di fine Olimpiadi: nessuna sfida tra atleti, ma solo uno show di eleganza e bellezza. Leggi anche: Tante stelle, solo due piste: l'Italia e il paradosso del pattinaggio I costumi più spettacolari del pattinaggio di figura nella storia delle Olimpiadi Argomenti più discussi: Per le stelle del ghiaccio lo spettacolo continua; Le stelle del pattinaggio in linea. In centro il tempio della rotellistica; Alysa LIU - Atleta Olimpico/a Pattinaggio di figura | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Civitanova capitale del pattinaggio: oltre 500 atleti per il Campionato regionale su pista. Le stelle del pattinaggio in linea. In centro il tempio della rotellisticaMonza ospita il Campionato Regionale di pattinaggio in linea. Appuntamento domani e domenica in piazza Trento e Trieste per ... ilgiorno.it La mia vita era tutta un'ansia del segreto delle stelle, tutta un chinarsi sull'abisso Dino Campana #CasaLettori x.com NanoTV. . #CASALNUOVO Elezioni amministrative 2026, in campo Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Sancita l'alleanza tra i due partiti per le prossime comunali. Le considerazioni di Biagio Ravo e Rosario Visone Servizio a cura di Maurizio Cerbo - facebook.com facebook