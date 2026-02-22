Gala di pattinaggio alle Olimpiadi le stelle del ghiaccio brillano tra oro e cristalli

Il Gala di pattinaggio si è tenuto al Forum di Assago, attirando molte persone. La manifestazione ha portato sul ghiaccio le star del pattinaggio artistico, che hanno esibito numeri di grande raffinatezza. La scelta di organizzare uno spettacolo senza competizioni ha puntato sulla spettacolarità e sulla qualità delle coreografie. I pattinatori hanno incantato il pubblico con salti e figure complesse. La serata si è conclusa con un grande applauso generale.

Il Forum di Assago ha ospitato il Gala di pattinaggio artistico di fine Olimpiadi: nessuna sfida tra atleti, ma solo uno show di eleganza e bellezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sogni di ghiaccio pensando alle Olimpiadi. Brillano le stelle sulla pista di Bol On IceBol On Ice torna all’Unipol Arena di Casalecchio, offrendo uno spettacolo di pattinaggio artistico che unisce talento e eleganza. Gala di pattinaggio alle Olimpiadi 2026, dove vederlo, gli ospiti tra fenomeni e iconeIl gala di pattinaggio alle Olimpiadi 2026 si svolge questa sera, attirando pubblico e appassionati nel grande palazzetto di Milano. Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gala di pattinaggio alle Olimpiadi, passerella finale anche per l'IceLab; Il gran finale del pattinaggio di figura con il Gala del 21 febbraio 2026; Gala di pattinaggio, Kostner apre lo show delle stelle. E Malinin, re senza corona, torna in pista; Olimpiadi 2026, Gala di pattinaggio artistico a Milano: gli atleti pronti a esibirsi e i biglietti per la serata. Gala di pattinaggio alle Olimpiadi 2026, dove vederlo, gli ospiti tra fenomeni e iconeUn’ultima notte sul ghiaccio di Milano-Cortina: tutto sul Gala di pattinaggio che chiude le Olimpiadi 2026, con ospiti e pattinatori d’eccezione ... dilei.it Chi partecipa al Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi? Italia ben rappresentataIl Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 allieterà il pubblico nella serata di sabato 21 febbraio (a partire dalle ... oasport.it È andato in scena ieri sera all’ Ice Skating Arena di Assago il gala conclusivo di pattinaggio dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Una disciplina che ha attirato l’attenzione di tutti per grazia, atleticità, precisione e difficoltà. Un gala nato e pensato - facebook.com facebook Al Forum di Assago lo show che ha chiuso i Giochi di Milano Cortina 2026 tra arte, emozione e campioni del ghiaccio #Galapattinaggio #Forum #Milano #21febbraio x.com