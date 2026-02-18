Tante stelle solo due piste | l' Italia e il paradosso del pattinaggio

L’Italia ha vinto numerose medaglie nel pattinaggio di velocità perché, nonostante le poche strutture disponibili, i suoi atleti si distinguono a livello internazionale. Nel nostro Paese ci sono soltanto due piste per questa disciplina, entrambe vecchie e poco accessibili, eppure i pattinatori italiani continuano a sorprendere con risultati eccellenti. Un esempio è la vittoria di un campione italiano alle ultime gare, che ha sfidato le avversarie senza il supporto di impianti moderni.

Dov'è l'errore? Ci si domandava vent'anni fa. Già, dov'è l'errore? Ci si può chiedere di nuovo adesso. L'Italia, da un'Olimpiade casalinga a un'altra, è ancora campione dell'inseguimento a squadre maschile del pattinaggio di velocità in pista lunga. Da Enrico Fabris, Matteo Anesi, Ippolito Sanfratello, a Davide Ghiotto, Michele Malfatti, Andrea Giovannini. Che meravigliosi terzetti. La specialità - qui non si gareggia contro il cronometro, ma contro un avversario diretto - proprio come avviene con le staffette dell'atletica o del nuoto, dovrebbe esprimere il valore reale di un movimento, di una scuola, di una tradizione.