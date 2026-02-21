le infermiere sono straordinarie il progetto infermieristoryit raccoglie le testimonianze di infermiere che hanno trasformato la cura da assistenza a disciplina scientifica

Le infermiere sono protagoniste di un cambiamento importante. Il progetto infermieristory.it raccoglie le testimonianze di professioniste che hanno contribuito a elevare la cura, rendendola una vera e propria disciplina scientifica. Tra loro ci sono donne che, con dedizione, hanno innovato gli approcci ai pazienti in corsia. La loro esperienza mostra quanto il loro ruolo sia fondamentale nel sistema sanitario italiano. La storia di ciascuna si intreccia con le sfide quotidiane del settore.

Le infermiere sono straordinarie. Sono una categoria preziosa di lavoratrici, e sono un pezzo dell'identità italiana. Il progetto infermieristory.it, creato dalla Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), raccoglie le testimonianze di infermiere che hanno trasformato la cura da assistenza a disciplina scientifica. Olanda, il desiderio esaudito della paziente: le infermiere la portano in barella sotto la neve X Figura centrale è Marisa Cantarelli, la prima teorica italiana dell'assistenza infermieristica. Raccontava di aver sempre visto l'infermiere come un professionista, «che sa qual è la sua attività e non ha bisogno di un elenco della spesa che gli dica cosa fare».

