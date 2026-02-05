Le gare del fine settimana dalla A alla C delle squadre toscane umbre e dello Spezia

Le partite di questo fine settimana coinvolgono le squadre toscane, umbre e lo Spezia, che si sono sfidate in vari campionati dalla Serie A alla Serie C. I risultati hanno visto alcune sorprese e altre conferme, mentre i tifosi si preparano già alle prossime sfide.

Firenze, 5 febbraio 2026 – Nuovo turno calcistico nelle varie categorie. Come sempre ci focalizzeremo sui campionati dalla Serie A alla Serie C e sulle squadre toscane, umbre e sullo Spezia. Ecco il programma SERIE A Verona- Pisa (venerdì 6 febbraio, ore 20.45) Fiorentina -Torino (sabato 7 febbraio, ore 20.45) SERIE B Carrarese -SudTirol (sabato 7 febbraio, ore 15) Palermo- Empoli (sabato 7 febbraio, ore 17.15) Spezia -Entella (sabato 7 febbraio, ore 19.30) SERIE C Pontedera-Ternana (domenica 8 febbraio, ore 12.30) Gubbio -Campobasso (domenica 8 febbraio, ore 14.30) Sambenedettese- Perugia  (domenica 8 febbraio, ore 12.

