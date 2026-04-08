Oltre le rinnovabili Le nuove frontiere dell’energia tra sicurezza industria e transizione 10 aprile convegno a Palermo

Venerdì 10 aprile si terrà a Palermo un convegno dedicato alle nuove frontiere dell’energia, analizzando aspetti come nucleare, idrogeno e termovalorizzazione. L’evento si concentrerà su soluzioni pratiche per il futuro energetico italiano e del Mezzogiorno, con interventi che affrontano le sfide legate alla sicurezza e alla transizione industriale. La discussione si svolgerà a partire dalle ore 10, coinvolgendo esperti e rappresentanti del settore.

Si parlerà di nucleare, idrogeno, termovalorizzazione e di soluzioni concrete per il futuro energetico dell’Italia e del Mezzogiorno, venerdì prossimo, 10 aprile, a partire dalle ore 10, nel corso del convegno “Oltre le rinnovabili. Le nuove frontiere dell’energia tra sicurezza, industria e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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