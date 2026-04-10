Recentemente, si è appreso che Roberto Cingolani non continuerà a ricoprire il suo ruolo presso Leonardo, dopo settimane di indiscrezioni. La decisione arriva dopo una serie di nomine effettuate dall’alto, sotto la guida del governo, che hanno sollevato preoccupazioni sulla possibilità di una leadership isolata. La situazione evidenzia le dinamiche di cambiamento all’interno di alcune grandi aziende, influenzate dalle scelte politiche e dalle nomine di vertice.

Alla fine Roberto Cingolani è stato messo fuori da Leonardo. La notizia era nell’aria da settimane, ma fa comunque rumore, perché il manager ex ministro non è un burocrate di complemento: è uno con un profilo internazionale, capace di stare su qualsiasi palcoscenico senza fare figuracce, nonché capo della più grande industria della Difesa del Paese. Cosa che, in questi tempi di guerra, non è un dettaglio. D’accordo, ha un carattere spigoloso con tutti tranne che con i suoi favoriti, cui spiana con troppa disinvoltura le carriere. Ma defenestrarlo è stata una scelta politica, non industriale. Se, come auspicava Guido Crosetto, che di Leonardo è il ministro di riferimento, devono essere i numeri e il mercato a decidere, qui siamo agli antipodi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le nomine calate dall’alto di Meloni e i rischi di una leader isolata nel suo fortino

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