Arezzo, 4 marzo 2026 – Luca Rossi Romanelli commenta che per la realizzazione della nuova stazione dell’alta velocità Medioetruria è necessaria una decisione condivisa, evitando decisioni imposte dall’alto. L’intervento si concentra sulla richiesta di coinvolgimento più diretto delle comunità locali nelle scelte che riguardano il progetto. La sua presa di posizione sottolinea l’importanza di un processo decisionale più partecipato e trasparente.

Arezzo, 4 marzo 2026 – «Sulla nuova stazione dell’alta velocità Medioetruria serve una scelta seria, ma soprattutto trasparente - dichiara il capogruppo del M5S in consiglio regionale Luca Rossi Romanelli - parliamo di un’infrastruttura che riguarda direttamente Toscana e Umbria e che può avere effetti importanti sul futuro del sud della Toscana, un’area che oggi presenta indicatori economici e occupazionali più fragili rispetto al resto della regione. Proprio per questo riteniamo urgente avviare un vero percorso partecipativo, coinvolgendo cittadini, amministrazioni locali e istituzioni regionali perché scelte di questa portata non possono essere calate dall’alto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medietruria, Luca Rossi Romanelli: «Basta scelte calate dall’alto»

