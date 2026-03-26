Nella serata di giovedì, Rai 3 trasmette una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari. Tra gli ospiti della serata ci sono Noemi, i Gialappa’s Band e Vittoria Puccini. La trasmissione combina elementi di divulgazione, ironia e satira e dura più di due ore.

Geppi Cucciari torna nel giovedì sera di Rai 3 con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura che unisce divulgazione, ironia e satira per oltre due ore di intrattenimento. Anticipazioni e ospiti del 26 marzo 2026. Tanti gli ospiti della nuova puntata, a partire dall’attrice Vittoria Puccini, tra i protagonisti del nuovo film di Carlo Verdone “ Scuola di seduzione ”. Presente anche la Gialappa’s Band, con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, in partenza lunedì 31 marzo su Tv8 con la settima stagione del GialappaShow. In studio anche Isabella Ragonese e Corrado Fortuna, protagonisti della commedia “ Il Dio dell’amore ” di Francesco Lagi, e i giornalisti Massimo Giannini, Beppe Severgnini e Lorenza Ghidini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Splendida Cornice: Noemi, Gialappa’s Band e Vittoria Puccini tra gli ospiti

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