Le indagini sul bambino caduto dalla finestra al Pilastro sono ancora in corso. Il questore ha dichiarato che eventuali responsabilità saranno valutate dall’autorità giudiziaria. Finora, le autorità hanno definito l’accaduto come un tragico incidente, dopo aver ricostruito quanto successo e aver analizzato le attività svolte. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Bologna, 10 aprile 2026 – “Per quella che è la ricostruzione e l'esito delle attività svolte, si è trattato di un tragico incidente. Noi facciamo gli auguri a questo bimbo che in questo momento lotta tra la vita e la morte”. Così è intervenuto il questore di Bologna Gaetano Bonaccorso, riguardo all'episodio avvenuto ieri in via Ada Negri, zona Pilastro, dove un bambino di un anno e mezzo è precipitato da una finestra al secondo piano e si trova ora gravissimo in ospedale con prognosi riservata e in pericolo di vita. BOLOGNA bambino precipitato da finestra via ada negri Foto Fotoschicchi Alessandro Ruggeri La caduta dopo la tragedia di via Piave in cui ha perso la vita Louis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le indagini sul bimbo caduto dalla finestra al Pilastro, il questore: “Responsabilità? Verranno valutate dall’autorità giudiziaria”

Bimbo caduto dalla finestra: le condizioni restano criticheÈ ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore, in prognosi riservata e in pericolo di vita, il bimbo di un anno e mezzo,...

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Bologna, tragedia in via Ada Negri: bimbo di un anno e mezzo cade dal secondo pianoBimbo di un anno e mezzo cade dal secondo piano nel quartiere Pilastro di Bologna: ricoverato in condizioni gravissime, indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto. notizie.it

Bimbo di un anno e mezzo raggiunge la finestra e cade nel cortile sottostante: è gravissimoUn bambino di un anno e mezzo è precipitato da una finestra del secondo piano di un palazzo del quartiere Pilastro, a Bologna. today.it

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