Il serial killer di Long Island si è dichiarato colpevole | Rex Heuermann uccise 8 donne tra il 1993 e il 2010

Il sospetto noto come il serial killer di Long Island ha ammesso le proprie responsabilità durante il processo a New York. Tra il 1993 e il 2010, ha ucciso otto donne nella zona di Long Island. Rex Heuermann, il nome che gli è stato attribuito, si è dichiarato colpevole di aver commesso i delitti. La sua confessione è arrivata nel corso dell’udienza giudiziaria, chiudendo così un lungo periodo di indagini e accertamenti.

Il serial killer di Long Island si è dichiarato colpevole durante il processo a suo carico a New York. Rex Heuermann è stato accusato di aver ucciso almeno 7 donne tra il 1993 e il 2010. In aula ha confessato anche un ottavo omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Gilgo Beach serial killer admits he killed 8 women as he pleads guilty to murder charges

Temi più discussi: Il serial killer di Long Island si è dichiarato colpevole; Dramma nel ciclismo: il caso Moriah Wilson, Netflix: i diari di Mo e il crimine che i media hanno commesso contro di lei; Il serial killer di Long Island si è dichiarato colpevole; Architetto di New York ammette di aver ucciso otto donne.

Il serial killer di Long Island si è dichiarato colpevoleRex Heuermann, il principale sospettato, ha ammesso di avere ucciso otto donne tra il 1993 e il 2010 vicino a New York ... ilpost.it

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