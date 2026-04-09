Il sessantaduenne di Long Island ha ammesso le proprie responsabilità in relazione a sette omicidi di donne avvenuti tra il 1993 e il 2010. Dopo aver riconosciuto i crimini, si è dichiarato colpevole di aver ucciso le vittime nel corso di questi anni. La notizia arriva in seguito alle indagini che hanno portato all’arresto e al processo dell’uomo, noto anche come il “serial killer di Long Island”.

Rex Heuermann, sessantaduenne newyorkese conosciuto come il “serial killer di Long Island”, si è dichiarato colpevole dell’omicidio di sette donne tra il 1993 e il 2010. Ha anche confessato un ottavo delitto per il quale i giudici non lo avevano ancora formalmente incriminato. L’accusa ha chiesto per lui diversi ergastoli, e la sentenza è prevista per il prossimo giugno. Il caso giudiziario ha avuto inizio nel dicembre del 2010, con la scoperta dei cadaveri di quattro donne sulla Ocean Parkway, nei pressi della spiaggia di Gilgo Beach a Long Island, nello Stato di New York. Gli investigatori hanno capito fin da subito che questi omicidi fossero opera di una sola persona, che i media hanno ribattezzato come “serial killer di Long Island” o “serial killer di Gilgo Beach”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il “serial killer di Long Island” si è dichiarato colpevole: Rex Heuermann ha ucciso otto donne tra il 1993 e il 2010

Il “serial killer di Long Island” si è dichiarato colpevole: Rex Heuermann uccise 8 donne tra il 1993 e il 2010Il serial killer di Long Island si è dichiarato colpevole durante il processo a suo carico a New York.

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