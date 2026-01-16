Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella il gossip infiamma Parigi Chi è la principessa paparazzata con il delfino di Le Pen

A Parigi, il 16 gennaio 2026, si diffonde il gossip su Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella, leader politico francese. Un breve video ha rivelato un’apparente frequentazione tra la principessa e il delfino di Le Pen, alimentando indiscrezioni sulla loro relazione. La notizia ha catturato l’attenzione dei media e dei social, suscitando curiosità sulla possibile connessione tra due figure di spicco del panorama europeo.

Parigi, 16 gennaio 2026 – Sono bastati appena 30 secondi di video per infiammare la rete e diffondere le indiscrezioni secondo cui il 30enne Jordan Bardella - leader politico di estrema destra, tra i più apprezzati dai francesi secondo i sondaggi - frequenterebbe Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, ereditiera di una delle casate nobiliari più celebri d’Europa. L’estratto, in cui si vedono i due scendere i gradini all’uscita della serata di Gala per i 200 anni del quotidiano francese Le Figaro - evento di tre giorni organizzato al Grand Palais di Parigi - e dirigersi verso la stessa vettura, è stato registrato da un agricoltore e diffuso dall’account X dell’influencer Jon de Lorraine, accumulando oltre un milione di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella, il gossip infiamma Parigi. Chi è la principessa paparazzata con il delfino di Le Pen Leggi anche: Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone alla festa di Le Figaro: in Francia è gossip Leggi anche: Chi è Jordan Bardella, il (presunto) nuovo amore di Maria Carolina di Borbone Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. VIDEO – Giordano Bardella, futuro Principe di Borbone-Due Sicilie? La sua apparizione con la Duchessa di Calabria e Palermo sta facendo scalpore sul web; Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie avvistata in compagnia di Jordan Bardella, esponente della destra francese. Cosa bolle in pentola?. Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella, il gossip infiamma Parigi. Chi è la principessa paparazzata con il delfino di Le Pen - Il giovane presidente del Rassemblement national, in forte ascesa nei sondaggi, ha lasciato la festa de Le Figaro al Grand Palais in compagnia della 23enne duchessa italiana. quotidiano.net

