Forlì si accende per Silver Sirotti | Sal Da Vinci e la Nazionale Cantanti in campo nel nome del dono

A Forlì è stata annunciata la “Partita del Dono”, in programma giovedì 9 aprile alle 20 allo stadio Morgagni. L’evento vede coinvolti Sal Da Vinci e la Nazionale italiana cantanti, con l’obiettivo di raccogliere fondi attraverso lo sport e la musica. Silver Sirotti sarà tra i protagonisti della serata, che combina iniziative benefiche e spettacolo.

Il vincitore di Sanremo 2026 guida la squadra degli artisti allo stadio Morgagni. Un match evento tra musica e solidarietà a 51 anni dal sacrificio sull'Italicus. Arbitra Piccinini, fischietto della Serie A Lo sport che si fa memoria, la musica che diventa solidarietà. È stata presentata la “Partita del Dono”, l’evento che giovedì 9 aprile (alle 20) porterà allo stadio Morgagni la Nazionale italiana cantanti. Un match del cuore per rendere omaggio a Silver Sirotti, il giovane ferroviere forlivese Medaglia d’oro al valore civile che nel 1974 immolò la propria vita per trarre in salvo i passeggeri dalle fiamme dell’attentato al treno Italicus. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Forlì si accende per Silver Sirotti: Sal Da Vinci e la Nazionale Cantanti in campo nel nome del dono Articoli correlati La Nazionale Cantanti a Forlì in memoria di Silver SirottiForlì, 5 marzo 2026 - Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974 una bomba esplose su un vagone del treno Italicus, provocando la morte di dodici... CALCIO, L’EVENTO. Nazionale Cantanti a Forlì in memoria di Silver Sirotti: prevendita iniziataÈ iniziata la prevendita per la ‘Partita del dono’ che, alle ore 20 di giovedì 9 aprile, vedrà la celeberrima Nazionale Italiana Cantanti impegnata... Tutti gli aggiornamenti su Silver Sirotti Forlì scende in campo per la solidarietà: al via la prevendita per la ‘Partita del Dono’ con la Nazionale cantantiC’è un appuntamento che unisce sport, musica e memoria civile nel cuore della Romagna. È ufficialmente partita questa mattina la prevendita per la ... corriereromagna.it CALCIO, L’EVENTO. Nazionale Cantanti a Forlì in memoria di Silver Sirotti: prevendita iniziataÈ iniziata la prevendita per la ‘Partita del dono’ che, alle ore 20 di giovedì 9 aprile, vedrà la celeberrima... È iniziata la prevendita per la ‘ Partita del dono ’ che, alle ore 20 di giovedì 9 apri ... sport.quotidiano.net