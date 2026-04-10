Sabato 11 aprile, nel centro commerciale di Rimini, due giovani artisti italiani si sono incontrati con i fan per promuovere il loro nuovo album. Lda e Aka7even hanno tenuto un evento con firma copie e foto, in occasione dell’uscita di

La nuova giovane musica italiana torna alle Befane Shopping Centre di Rimini. Sabato 11 aprile è la volta di Lda e Aka7even, pronti a incontrare il pubblico del centro commerciale per firmacopie e foto in occasione della pubblicazione dell'album "Poesie clandestine".Lda, nome d’arte di Luca. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

LDA e Aka7even lanciano l’album Poesie Clandestine: quando la musica nasce da una grande amiciziaUn legame indissolubile quello di LDA e Aka7even che diventa un progetto discografico condiviso Il panorama musicale italiano si… Il panorama...

LDA e AKA7even al "Campania" per incontrare i fan e presentare il nuovo discoIl Centro Commerciale Campania si prepara ad accogliere un nuovo e attesissimo appuntamento dedicato alla musica e al pubblico più giovane.

Temi più discussi: Lda e Aka7even incontrano i fan al centro commerciale per presentare il nuovo album Poesie clandestine; Sabato 11 aprile dalle ore 17.00 - Lda e Aka7even incontrano i fan alle Befane Shopping Centre; LDA risponde alle polemiche dopo il Forum di Assago: Per voi è Gigi D’Alessio, per me è papà.

Incidente d’auto per Aka7even, l’annuncio di LDA: È molto scosso, ma niente allarmismiPaura per Luca Marzano, in arte Aka7even. Il cantante è rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli ha impedito di partecipare a un evento programmato ... fanpage.it

Aka7Even manca all'instore di Chieti per un incidente: aggiornamenti e classificaAka7Even ha saltato la tappa di Chieti a causa di un incidente stradale; LDA ha deciso di mantenere l'appuntamento per rispetto dei fan e il brano Poesie clandestine continua a riscuotere successo ... notizie.it

TORREMAGGIORE, GRAN FINALE DELLA FESTA DELLA FONTANA: concerto di LDA e Aka 7even e spettacolo pirotecnico - facebook.com facebook

L’abbraccio meraviglioso dell’Unipol Forum Grazie a LDA, Aka 7even e il grande Tullio De Piscopo per la bellissima sorpresa Stasera replichiamo, Milano sold out! Siete pronti Ph Francesco Prandoni x.com