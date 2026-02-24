LDA e AKA7even al Campania per incontrare i fan e presentare il nuovo disco

LDA e AKA7even si trovano al Centro Commerciale Campania per incontrare i fan e presentare il nuovo disco. La loro presenza è stata annunciata dopo il successo delle ultime canzoni, attirando molti giovani appassionati. I due artisti si fermano tra i negozi, firmando autografi e scattando foto con i supporter. L’evento si concentra soprattutto sulla musica e sull’interazione diretta con il pubblico, creando un momento di grande entusiasmo nel centro commerciale.

Il Centro Commerciale Campania si prepara ad accogliere un nuovo e attesissimo appuntamento dedicato alla musica e al pubblico più giovane. Giovedì 5 marzo, alle ore 20.00, in Piazza Campania, LDA e AKA7even, freschi della partecipazione al Festival di Sanremo, incontreranno il pubblico per un firmacopie esclusivo in occasione dell’uscita dell’album Poesie Clandestine. Un evento speciale che conferma il Campania come luogo di emozioni, incontri e appuntamenti dal vivo capaci di trasformare una semplice visita in un’esperienza da ricordare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Lda e Aka7even in gara al 76esimo Sanremo con il brano "Poesie Clandestine"

