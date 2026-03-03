LDA e Aka7even lanciano l’album Poesie Clandestine | quando la musica nasce da una grande amicizia

LDA e Aka7even hanno pubblicato insieme l’album intitolato Poesie Clandestine. I due artisti, amici da tempo, hanno deciso di unire le forze per creare questo progetto discografico condiviso. La collaborazione tra i due musicisti si riflette nelle tracce dell’album, che rappresenta un esempio di amicizia consolidata nel mondo della musica italiana. La pubblicazione è stata annunciata e resa disponibile al pubblico di recente.

Un legame indissolubile quello di LDA e Aka7even che diventa un progetto discografico condiviso Il panorama musicale italiano si. Il panorama musicale italiano si arricchisce di una collaborazione autentica, figlia di un’amicizia che precede le luci della ribalta. Luca D’Alessio, in arte LDA, e Luca Marzano, noto come Aka7even, annunciano l’uscita del loro primo album insieme, Poesie Clandestine, disponibile dal 6 marzo. Non si tratta di una semplice operazione di marketing, ma dell’evoluzione naturale di un rapporto nato otto anni fa e consolidatosi tra le mura di un appartamento condiviso a Milano. L’album ha preso vita in un contesto quasi domestico, trasformando una casa milanese in un vero e proprio campus artistico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Chi sono LDA e Aka7Even: i due Luca, uniti da Amici e insieme a Sanremo con “Poesie clandestine”La 76ª edizione del Festival di Sanremo vedrà un’inedita coppia di giovani artisti sul palco dell’Ariston: LDA e Aka7Even, due nomi che hanno...

LDA e Aka7even, Poesie clandestine, testo del brano in gara a Sanremo 2026LDA e Aka7even saranno in gara al Festival di Sanremo 2026 con Poesie clandestine, brano che omaggia Napoli nelle sue sonorità, ecco il testo.

LDA e Aka7even: arriva Poesie Clandestine, l’album insiemeDal legame nato anni fa al disco condiviso: LDA e Aka7even lanciano Poesie Clandestine, un album tra amore, napoletano e nuove sonorità scritto a quattro mani a Milano ... 105.net

Poesie clandestine di LDA e Aka7even, il significato: Verrai sempre prima di meQual è il significato di Poesie clandestine di LDA e Aka7even? La canzone è dedicata all'amore, che può avere infinite sfaccettature. donnaglamour.it

