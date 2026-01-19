Tumore al seno l' Asl si aggiudica il bando Pnrr | aumentano gli screening mammografici

Da salernotoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Asl Salerno ha ottenuto il finanziamento del Pnrr per rafforzare le attività di prevenzione e screening del tumore al seno. Questa iniziativa, approvata dal Ministero della Salute, mira ad aumentare la disponibilità di screening mammografici, contribuendo alla diagnosi precoce e alla lotta contro il cancro al seno. Un passo importante per migliorare la sanità pubblica e la salute delle donne nella regione.

L’Asl Salerno si aggiudica il bando ministeriale Pnrr per il potenziamento delle attività di prevenzione e screening, bandito dal Ministero della Salute. L’Azienda sanitaria locale, diretta dal Direttore Generale Gennaro Sosto - Vicepresidente nazionale di Federsanità - é l’unica italiana.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: "La prevenzione ti salva la vita": ad Amalfi screening mammografici gratuiti per il tumore al seno

Leggi anche: Tumore al seno, oltre sessanta donne hanno aderito al primo screening gratuito

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

tumore senoTumore al seno, l'Asl si aggiudica il bando Pnrr: aumentano gli screening mammografici - é l’unica italiana vincitrice del bando, insieme a grandi Università, IRCCS e Azien ... salernotoday.it

Tumore al seno: quali sono le differenze tra ecografia e mammografia

Video Tumore al seno: quali sono le differenze tra ecografia e mammografia?

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.