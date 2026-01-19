Tumore al seno l' Asl si aggiudica il bando Pnrr | aumentano gli screening mammografici

L’Asl Salerno ha ottenuto il finanziamento del Pnrr per rafforzare le attività di prevenzione e screening del tumore al seno. Questa iniziativa, approvata dal Ministero della Salute, mira ad aumentare la disponibilità di screening mammografici, contribuendo alla diagnosi precoce e alla lotta contro il cancro al seno. Un passo importante per migliorare la sanità pubblica e la salute delle donne nella regione.

*Screening mammografici estesi alle donne tra 45 e 49* Prevenzione del tumore al seno

