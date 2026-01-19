Tumore al seno l' Asl si aggiudica il bando Pnrr | aumentano gli screening mammografici
L’Asl Salerno ha ottenuto il finanziamento del Pnrr per rafforzare le attività di prevenzione e screening del tumore al seno. Questa iniziativa, approvata dal Ministero della Salute, mira ad aumentare la disponibilità di screening mammografici, contribuendo alla diagnosi precoce e alla lotta contro il cancro al seno. Un passo importante per migliorare la sanità pubblica e la salute delle donne nella regione.
L’Asl Salerno si aggiudica il bando ministeriale Pnrr per il potenziamento delle attività di prevenzione e screening, bandito dal Ministero della Salute. L’Azienda sanitaria locale, diretta dal Direttore Generale Gennaro Sosto - Vicepresidente nazionale di Federsanità - é l’unica italiana.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: "La prevenzione ti salva la vita": ad Amalfi screening mammografici gratuiti per il tumore al seno
Leggi anche: Tumore al seno, oltre sessanta donne hanno aderito al primo screening gratuito
Tumore al seno, l'Asl si aggiudica il bando Pnrr: aumentano gli screening mammografici - é l’unica italiana vincitrice del bando, insieme a grandi Università, IRCCS e Azien ... salernotoday.it
Tumore al seno: quali sono le differenze tra ecografia e mammografia
*Screening mammografici estesi alle donne tra 45 e 49* Prevenzione del tumore al seno Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #asl #screening #prevenzione #salerno #ministero #salute #donne #finanziamento #estender - facebook.com facebook
Tumore al seno maschile in famiglia: quando pensare a un test genetico x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.