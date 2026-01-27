Palio dei Rioni 2026 il bando per la realizzazione del drappo

Il bando per la realizzazione del drappo del Palio dei Rioni 2026 è stato recentemente pubblicato ad Arezzo. Questa iniziativa rappresenta un’importante tradizione locale, coinvolgendo artisti e appassionati nella creazione di un simbolo distintivo per l’evento imminente. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire alla storia culturale della città, mantenendo viva una delle sue più radicate tradizioni.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Pubblicato il bando per la realizzazione del drappo del Palio dei Rioni 2026. Nell'anno dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, la Commissione Drappo dell'Ente Palio ha deciso che "il bozzetto del drappo dovrà contenere "riferimenti del Santo, tenuto conto che nel paese sono presenti testimonianze storiche, artistiche e religiose che richiamano la figura di San Francesco". I candidati potranno presentare un solo bozzetto di Palio di formato A3 con sviluppo verticale, con allegata una relazione sul significato del soggetto proposto. Tale materiale, unitamente al curriculum vitae del candidato stesso inserito in apposita busta sigillata, dovrà essere spedito o consegnato a mano all'Ufficio Pro Loco di Castiglion Fiorentino entro il 1 marzo dell'anno corrente della corsa del Palio dei Rioni.

