Zaccagni infortunato | cosa è successo e quando torna il capitano della Lazio

Mattia Zaccagni si è infortunato e ora si trova a saltare diverse partite. Il capitano della Lazio non ha giocato le ultime due gare e non ci sarà neppure nel match di Coppa Italia dei quarti di finale. I medici stanno lavorando per capire quanto tempo ci vorrà prima che possa tornare in campo. La squadra spera in un suo recupero rapido, ma al momento non ci sono date precise.

Che fine ha fatto Mattia Zaccagni? Il capitano della Lazio ha saltato le ultime due partite e mancherà anche nel match dei quarti di finale di Coppa Italia. Un’assenza pesante per Sarri, nonostante la stagione nettamente al di sotto delle aspettative del numero 10 laziale e il cui rientro sembra.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Zaccagni Lazio Isaksen infortunato: quando torna l'esterno della Lazio? L'esterno della Lazio, Isaksen, è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio, complicando i piani di Maurizio Sarri. Zaccagni, da capitano a uomo gol: è lui il miglior marcatore della Lazio La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Zaccagni Lazio Argomenti discussi: Lazio, l'esito degli esami effettuati da Zaccagni; Rientro Zaccagni, l’infortunio non è lieve: i tempi di recupero; Lazio, infortunio Zaccagni: c'è lesione, i tempi di recupero; La Lazio perde Zaccagni: ultime news sull'infortunio, quanto starà fuori e quali partite salterà. Infortunio Zaccagni, i tempi di recupero e il giorno dei test: ecco cosa filtraInfortunio Zaccagni, l’attaccante della Lazio verrà visitato ad inizio settimana per capire meglio quanto gli manca per recuperare dal problema muscolare La Lazio sta facendo i conti con un’assenza pe ... lazionews24.com Lazio, quando torna Zaccagni dall’infortunio: c’è una speranzaInfortunio Zaccagni - La Lazio deve fare i conti con l'assenza dell'infortunato Zaccagni: si accende una speranza sui tempi del suo rientro ... fantamaster.it Allarme Zaccagni! Si allungano i tempi di recupero - facebook.com facebook #fantacalcio: si aullungano i tempi di recupero per #zaccagni x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.