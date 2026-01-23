Allarme incidenti sul lavoro Ogni giorno 38 infortuni in provincia di Firenze Emergenza senza fine

Ogni giorno, in provincia di Firenze, si registrano circa 38 incidenti sul lavoro, evidenziando una situazione di emergenza ancora irrisolta. Questa costante crescita di infortuni sottolinea l’importanza di adottare misure preventive e promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro. Una problematica che richiede attenzione continua e interventi efficaci per tutelare la salute dei lavoratori e ridurre i rischi.

Firenze, 23 gennaio 2026 – Una ferita aperta che invece di cicatrizzarsi non trova guarigione e così si espande. È l'emergenza senza fine degli infortuni sul lavoro. Dalla strage di via Mariti fino all'esplosione di Calenzano passando per una serie infinita di tragedie sconosciute che si consumano nei luoghi che dovrebbero essere sinonimo di tutele, diritti, sicurezza. Un mantra che viene ripetuto all'indomani di ogni tragedia. Poi però i numeri dicono tutt'altro: ogni giorno, in provincia di Firenze, 38 lavoratori denunciano all'Inail di aver subito un incidente sul lavoro. Nel 2024, secondo la relazione dell'Ufficio statistica della Regione Toscana, nel territorio della Città Metropolitana di Firenze si sono verificati 14.

