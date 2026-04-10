Questa mattina, alle 12.30, avrà luogo l’inaugurazione ufficiale del campo sportivo "Guido Angelini" di Pieve Fosciana dopo gli importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione. Il glorioso campo, dopo un periodo di stop per lavori, è pronto a riaprire le porte, con l’auspicio di tante altre belle giornate di sport e divertimento. Al taglio del nastro, ad affiancare gli amministratori del Comune di Pieve Fosciana, ci sarà il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Sicuramente non mancheranno gli altri sindaci della Garfagnana e il presidente dell’Unione Comuni Raffaella Mariani. Tutta la popolazione è invitata a partecipare. Ha scritto sui social l’assessore e presidente del Consiglio comunale Annarita Fiori, nonché tifosa biancorossa: "Non mancare a questo importante appuntamento per la nostra comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori terminati allo stadio “Guido Angelini“

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