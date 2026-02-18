Alcuni operai stanno montando una grande trave di acciaio allo stadio Franchi di Firenze, causando un importante intervento di ristrutturazione. La causa sono i lavori di ampliamento e miglioramento dell’impianto sportivo, che coinvolgono anche la curva Fiesole. Questa operazione, che richiede precisione e attenzione, permette di sostenere la copertura e i nuovi gradoni nella stessa zona. Oggi, i tecnici hanno iniziato il posizionamento della trave, un passaggio fondamentale per il proseguimento dei lavori. La fase prosegue senza intoppi.

Firenze, 18 febbraio 2026 – Sono iniziate questa mattina allo stadio Franchi di Firenze le operazioni di montaggio della maxi trave in acciaio nel settore curva Fiesole che poi sorreggerà sia la copertura sia i gradoni nella stessa curva. All'avvio delle operazioni era presente anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ai giornalisti ha dichiarato: "Questo è un momento cruciale, sono iniziati i montaggio delle travi in acciaio che andranno a sorreggere sia i gradoni che sono stati fatti in fabbrica, e che verranno portati successivamente, sia la copertura. È la parte che 'regge' tutta la nuova costruzione della curva". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori allo stadio Franchi, il montaggio della maxi trave. “Momento cruciale”

Stadio Franchi: posa della maxi trave. Sopralluogo di Uefa e Figc in vista di Euro 2032L'Uefa e la Figc sono venuti allo Stadio Franchi per assistere alla posa della grande trave, che si terrà oggi intorno a mezzogiorno.

Fiorentina, scatto decisivo per il nuovo Franchi ad Euro 2032: visita UEFA e posa della maxi-traveL’UEFA ha visitato il cantiere del nuovo Franchi a Firenze, confermando il via libera per l’organizzazione di Euro 2032.

Stadio Franchi pronto per l’inizio della stagione calcistica 2029-2030

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.