Lavori allo stadio Franchi il montaggio della maxi trave Momento cruciale
Alcuni operai stanno montando una grande trave di acciaio allo stadio Franchi di Firenze, causando un importante intervento di ristrutturazione. La causa sono i lavori di ampliamento e miglioramento dell’impianto sportivo, che coinvolgono anche la curva Fiesole. Questa operazione, che richiede precisione e attenzione, permette di sostenere la copertura e i nuovi gradoni nella stessa zona. Oggi, i tecnici hanno iniziato il posizionamento della trave, un passaggio fondamentale per il proseguimento dei lavori. La fase prosegue senza intoppi.
Firenze, 18 febbraio 2026 – Sono iniziate questa mattina allo stadio Franchi di Firenze le operazioni di montaggio della maxi trave in acciaio nel settore curva Fiesole che poi sorreggerà sia la copertura sia i gradoni nella stessa curva. All'avvio delle operazioni era presente anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ai giornalisti ha dichiarato: "Questo è un momento cruciale, sono iniziati i montaggio delle travi in acciaio che andranno a sorreggere sia i gradoni che sono stati fatti in fabbrica, e che verranno portati successivamente, sia la copertura. È la parte che 'regge' tutta la nuova costruzione della curva". 🔗 Leggi su Lanazione.it
