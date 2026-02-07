Lavori di posa cavi di fibra ottica previste modifiche alla viabilità per oltre 10 giorni

Da lunedì 9 febbraio a venerdì 20, i lavori di posa dei cavi di fibra ottica tra Coccanile e Cesta obbligheranno a modifiche temporanee alla viabilità. La strada provinciale, nel tratto tra il civico 107 e l’incrocio con via Baroncini, sarà interessata dalle deviazioni per oltre 10 giorni. I residenti e i pendolari dovranno fare attenzione alle nuove indicazioni, perché le modifiche potrebbero creare disagi e rallentamenti.

🔗 Leggi su Ferraratoday.it

