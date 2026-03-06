La nuova rotatoria aperta ai veicoli ora i lavori all’acquedotto | previste ulteriori modifiche alla viabilità

È stata inaugurata una nuova rotatoria all’incrocio tra viale dell’Ecologia e viale Gradara, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la circolazione dei veicoli. Attualmente sono in corso lavori all’acquedotto, che comporteranno ulteriori modifiche alla viabilità nella zona. La modifica alla viabilità interessa direttamente gli automobilisti che transitano in quell’area.

La messa in sicurezza e la fluidità del traffico all'incrocio tra viale dell’Ecologia e viale Gradara compiono un passo decisivo. La nuova rotatoria è stata infatti aperta al transito veicolare con la realizzazione della segnaletica orizzontale provvisoria, offrendo già una risposta concreta alle criticità storiche di un’area nevralgica situata al confine con i Comuni di Misano Adriatico e Coriano, in prossimità del casello autostradale A14 e del termovalorizzatore. Nell'ambito di questo complesso intervento, da mercoledì 11 a venerdì 13 marzo è programmata una modifica temporanea della circolazione per consentire ad Hera lavori di rifacimento dell’acquedotto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Riqualificazione dell’acquedotto: partiti i lavori e modifiche alla viabilitàL'amministrazione comunale e Hera invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata che potrebbe...

