Lavori in stazione a Novara | modifiche di alcuni percorsi e bus sostitutivi per due domeniche

Durante le giornate di domenica 12 e domenica 19 aprile, alcuni percorsi ferroviari tra Torino e Milano saranno sospesi a causa di lavori di potenziamento tecnologico. La circolazione dei treni sarà modificata, con servizi sostitutivi con autobus attivi nelle stazioni coinvolte. Queste interruzioni sono necessarie per permettere le attività preparatorie all’installazione di un nuovo apparato centrale computerizzato presso la stazione di Novara.

Modifiche alla circolazione dei treni per lavori di potenziamento tecnologico. Durante le domeniche del 12 e del 19 aprile la linea ferroviaria Torino-Milano sarà interrotta per consentire attività preparatorie all’installazione del nuovo apparato centrale computerizzato (acc) nella stazione di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Lavori sulla ferrovia, stop ai treni per due giorni tra Seveso, Meda e Camnago: i bus sostitutiviIl grosso dei lavori è riservato all’attivazione di un nuovo binario di circolazione, che sarò attivo a partire da lunedì 9 marzo.

Lavori, strada chiusa per due settimane: modifiche al percorso dei busLavori e strada chiusa: succede in via Rossini, a Rivarolo, dove i percorsi dei bus subiranno alcune varazioni.

Temi più discussi: Linea 10, firmato il contratto per i lavori della metro che collegherà Napoli alla alla stazione AV di Afragola; Riqualificato l’asse dalla stazione al centro, completati i lavori in via Atto Vannucci, largo Treviso e via XX Settembre; Lavori alla stazione di Cogoleto: tre giorni di stop e modifiche per i treni tra Genova e Savona; Piazza Stazione: in dirittura d'arrivo i lavori di sistemazione degli spazi.

Asse stazione-centro: completati i lavori in via Atto Vannucci, largo Treviso e via XX SettembreSi sono conclusi nei giorni scorsi, con l’asfaltatura, i lavori di riqualificazione in via Atto Vannucci, largo Treviso e via XX Settembre, che hanno ridisegnato uno dei principali accessi al centro s ... valdinievoleoggi.it

A1 e A11, tratti chiusi per lavori in notturnaTOSCANA: Manutenzione nelle gallerie e sui cavalcavia, rifacimento della segnaletica: orari e mappa dei segmenti autostradali interdetti. Itinerari alternativi ... toscanamedianews.it

La Regione Siciliana ha approvato un decreto che prevede il rimborso del 50% dell'Irpef per i nuovi residenti trasferitisi dall'estero, purché acquistino un immobile o realizzino lavori edilizi e mantengano la residenza per almeno un anno. Per i trasferimenti in c x.com

Sabato 11 e domenica 12 aprile i lavori programmati fra Orvieto e Settebagni avranno ricadute sia sull’alta velocità che sulla linea convenzionale - facebook.com facebook