La morte dei genitori di Claudio Carlomagno | la procura apre fascicolo per istigazione al suicidio

Da agi.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Civitavecchia ha avviato un’inchiesta per istigazione al suicidio riguardo alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno, arrestato per l’omicidio della moglie Federica Torzullo. L’indagine mira a chiarire eventuali responsabilità o coinvolgimenti in relazione a questa tragica vicenda familiare, che si inserisce in un contesto giudiziario complesso e delicato.

AGI - La procura di Civitavecchia aprirà un fascicolo per "istigazione al suicidio" in relazione alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno, arrestato con l'accusa di aver ucciso sua moglie Federica Torzullo, colpita con 23 coltellate, ad Anguillara, vicino a Roma. L'apertura dell'indagine è necessaria per eseguire sui corpi dei coniugi l'esame autoptico.  I genitori di  Claudio Carlomagno  sono stati trovati  impiccati  nella loro casa sabato pomeriggio dopo l'allarme dato da una parente. Che si tratti di un  suicidio  ci sono pochi dubbi per i  carabinieri  intervenuti sul posto. Nel corso del sopralluogo, inoltre, i carabinieri avrebbero ritrovato anche un  biglietto, indirizzato all'altro figlio, nel quale sarebbero spiegate le ragioni del gesto. 🔗 Leggi su Agi.it

