Genitori di Claudio Carlomagno trovati morti | la procura apre fascicolo per istigazione al suicidio

La procura di Civitavecchia ha avviato un’indagine per istigazione al suicidio in relazione alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno, arrestato per l’omicidio della moglie Federica Torzullo. L’indagine mira a fare chiarezza sulle circostanze di questi decessi, che si aggiungono alla tragica vicenda giudiziaria e personale coinvolgente la famiglia.

AGI - La procura di Civitavecchia aprirà un fascicolo per "istigazione al suicidio" in relazione alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno, arrestato con l'accusa di aver ucciso sua moglie Federica Torzullo, colpita con 23 coltellate, ad Anguillara, vicino a Roma. L'apertura dell'indagine è necessaria per eseguire sui corpi dei coniugi l'esame autoptico. I genitori di Claudio Carlomagno sono stati trovati impiccati nella loro casa sabato pomeriggio dopo l'allarme dato da una parente. Che si tratti di un suicidio ci sono pochi dubbi per i carabinieri intervenuti sul posto. Nel corso del sopralluogo, inoltre, i carabinieri avrebbero ritrovato anche un biglietto, indirizzato all'altro figlio, nel quale sarebbero spiegate le ragioni del gesto. 🔗 Leggi su Agi.it

Dopo la notizia della morte dei genitori, attivato il protocollo di sorveglianza a vista in carcere per Claudio Carlomagno - facebook.com facebook

Claudio Carlomagno "è venuto a conoscenza della morte dei genitori ed è sorvegliato a vista" in carcere. Lo ha detto l'avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo. #ANSA x.com