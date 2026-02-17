Rischio caduta massi in via Ruffo di Calabria ok ai lavori | scattano le limitazioni al traffico

L’ufficio Traffico e Mobilità ha deciso di limitare temporaneamente il traffico in via Ruffo di Calabria dopo che un incidente ha evidenziato il pericolo di caduta massi. La decisione arriva in seguito a una serie di frane verificatisi nelle ultime settimane, che hanno messo in allerta le autorità locali. I lavori di messa in sicurezza partiranno già questa settimana, coinvolgendo operai e mezzi pesanti per rafforzare le scarpate e prevenire ulteriori rischi.

Il provvedimento entrerà in vigore da oggi. L'ordinanza diramata dall'ufficio comunale Traffico e Mobilità ordinaria L’ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emanato un’ordinanza per la limitazione temporanea della viabilità in via Ruffo di Calabria per consentire i lavori di mitigazione del rischio di caduta massi dalle scarpate del corpo stradale. Il provvedimento entrerà in vigore da oggi, 17 febbraio 2026, e resterà valido fino a cessata esigenza, tutti i giorni della settimana, dalle 7 alle 18. Al di fuori degli orari di cantiere, il senso unico alternato sarà comunque regolamentato tramite impianto semaforico nei due sensi di marcia.🔗 Leggi su Palermotoday.it Caduta massi in via Ruffo di Calabria, lavori consegnati ma ancora fermi: il Comune sollecita l’impresa La sicurezza in via Ruffo di Calabria, a Baida, resta un problema. Intervento per la sicurezza in via Ruffo di Calabria: via i massi dalla carreggiata È stato effettuato un intervento di messa in sicurezza in via Ruffo di Calabria, rimuovendo i massi presenti sulla carreggiata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Frana sulla Taverna–San Giovanni d’Albi: strada chiusa per rischio caduta massi; Torrione, allerta al Forte La Carnale: rischio caduta massi dopo le piogge; Operai sul costone della provinciale Vibo-Stefanaconi: rimossi massi a rischio crollo. Si lavora per la riapertura · ilvibonese.it; Un rumore assordante, cadono massi da Pizzo Sella: chiuso il sentiero dell'eremita. Torrione, allerta al Forte La Carnale: rischio caduta massi dopo le pioggeSALERNO – Restano alta l’attenzione e la preoccupazione a Torrione per le condizioni dell’area attorno al Forte La Carnale, soprattutto dopo le piogge ... zon.it Torrione, Forte La Carnale a rischio frane: Pericolo di caduta massi dall’altoStampaContinua a destare preoccupazione, anche alla luce delle ininterrotte e abbondanti precipitazioni di questi ultimi giorni, il Forte La Carnale a Torrione, nella zona orientale di Salerno. Anche ... salernonotizie.it Pino a rischio caduta sulla carreggiata: intervento dei Vigili del fuoco. facebook