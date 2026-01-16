Treni | lavori per la Bari-Napoli limitazioni e soppressioni dal 2 al 15 febbraio Impegnate in media cinquecento persone al giorno

Dal 2 al 15 febbraio, alcuni tratti ferroviari tra Bari, Napoli, Caserta, Benevento e Foggia saranno soggetti a lavori di manutenzione, con possibili limitazioni e soppressioni dei treni. In media, circa cinquecento persone al giorno saranno coinvolte da queste variazioni, che interesseranno principalmente le tratte Caserta-Benevento-Foggia, Caserta-Cancello e Napoli-Cancello, influendo sul traffico ferroviario tra Puglia e regioni vicine.

Caserta-Benevento-Foggia, Caserta-Cancello, Napoli-Cancello. Sono i tratti ferroviari in cui saranno realizzati lavori per cui sarà condizionato il traffico dei treni, anche riguardante la Puglia. Il collegamento Lecce-Roma, dalle 10,30 del 2 febbraio alle 14 del 15 febbraio, sarà gravato da limitazioni o soppressioni. Particolarmente impegnativi saranno i lavori per il doppio binario del tratto Cancello-Frasso Telesino, undici chilometri, della linea Bari-Napoli nonché lavori per il tratto Napoli-Cancello la cui attivazione è prevista a giugno. Nei dodici giorni dei lavori descritti saranno impegnate ogni giorno, in media, cinquecento persone fra operai e tecnici, di Rete ferroviaria italiana e di aziende appaltatrici.

