Novara ultimi lavori in largo Bellini | strade e parcheggi chiusi per due giorni

Lavori in corso in largo Bellini a Novara. Le strade e i parcheggi sono chiusi per due giorni, lunedì 16 e martedì 17 febbraio. Il Comune sta asfaltando e rifacendo la pavimentazione tra piazza Puccini e via Solaroli. I lavori sono quasi terminati e presto si potrà tornare alla normalità.

Quasi terminati i lavori in largo Bellini.Il Comune ha spiegato che "nei giorni di lunedì 16 e martedì 17 febbraio sono previsti il rifacimento e la definitiva asfaltatura e porfidatura delle carreggiate del largo Bellini, comprese tra piazza Puccini e via Solaroli. L'intervento inizierà sabato.

