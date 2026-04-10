Un automobilista ha investito un cagnolino in un quartiere di Arezzo e si è subito allontanato senza fermarsi. Il proprietario del cane ha riferito che l’auto si è ripartita dopo aver investito l’animale, che è morto tra le sue braccia. L’incidente è avvenuto tra le zone Marchionna e La Pace, e le forze dell’ordine stanno cercando di individuare il responsabile.

Arezzo, 10 aprile 2026 – " Choco è stato ucciso deliberatamente e a sangue freddo", non lasciano spazio a dubbi le parole del proprietario del cagnolino investito da un automobilista ad Arezzo, tra le zone Marchionna e La Pace, che si è poi dato alla fuga senza prestare soccorso. La Leal (Lega Antivivisezionista) ha sporto denuncia e ricostruisce i fatti: "Ad Arezzo, il lunedì di Pasquetta, poco dopo le 8.30, in via dell'Acropoli, un atto di violenza deliberata ha spezzato la vita di Choco, meticcio di quattordici anni, adottato da un canile e accompagnato verso una vecchiaia finalmente serena. Il proprietario, Leonardo Magi, stava passeggiando con lui quando un Toyota Rav4 grigio si è avvicinato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “L’auto è ripartita e ha investito Choco. Il nostro cagnolino è morto tra le mie braccia”. E ora si cercano i responsabili

Arezzo, gli fa cenno di rallentare e lui gli investe il cane: "Choco è morto tra le mie braccia"Stava facendo una passeggiata con il suo cane quando ha chiesto a un automobilista di rallentare.

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