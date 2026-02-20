Il cagnolino Coffee muore investito fra le braccia della proprietaria | Aiutateci a trovare la moto pirata

A Roma, nel quartiere Aurelio, il cagnolino Coffee è stato investito e ucciso da una moto, mentre era tra le braccia della proprietaria. La donna ha assistito impotente alla scena, mentre il veicolo ha proseguito senza fermarsi. La proprietaria chiede aiuto per individuare il pirata della strada, temendo che possa aver causato altri incidenti. La famiglia di Coffee ora cerca testimoni che abbiano assistito a quel momento.