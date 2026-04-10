Infortunio Lautaro il capitano dell’Inter si ferma ancora | le condizioni dell’argentino e quando rientrerà in campo

Il capitano dell’Inter ha subito un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, che lo ha costretto a interrompere l’attività. Si tratta di un infortunio che lo ha già costretto a fermarsi in passato e che ora richiederà un periodo di recupero prima di poter tornare in campo. La società fornirà aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di rientro.

di Francesco Spagnolo Infortunio Lautaro, il capitano nerazzurro si è fermato per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. I tempi di recupero dell’argentino. L’universo interista torna a tremare di fronte alle notizie che filtrano dalla Pinetina. La notizia che nessun tifoso avrebbe voluto sentire è finalmente arrivata, confermando i timori della vigilia: l’infortunio di Lautaro Martinez rappresenta una tegola pesantissima per le ambizioni stagionali del club. Il capitano nerazzurro ha subito un nuovo stop fisico che blocca il suo straordinario momento di forma. Il problema riguarda ancora una volta il polpaccio, una zona muscolare estremamente delicata che ha già tormentato il Toro in passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Lautaro, il capitano dell’Inter si ferma ancora: le condizioni dell’argentino e quando rientrerà in campo Infortunio Neres, il brasiliano del Napoli è a Londra per l’operazione: le sue condizioni e quando rientrerà in campodi Redazione JuventusNews24Infortunio Neres, il brasiliano è a Londra per operarsi. Infortunio Lautaro, l’assenza del capitano pesa sul rendimento nerazzurro: i numeri dallo stop dell’argentinodi Redazione Inter News 24Infortunio Lautaro, i dati confermano come la squadra di Chivu fatichi a trovare la via del gol e la continuità di... Temi più discussi: Lautaro Martinez titolare con Roma? Inter spera, come sta dopo infortunio; Lautaro Martinez gioca Inter-Roma? Quando torna? Le ultime su condizioni e infortunio; L'Inter festeggia il ritorno di Lautaro Martinez: El Toro is back; Lautaro, parole da capitano: Qui tutti lasciano l'anima in campo. Infortunio per Lautaro Martinez, risentimento muscolare per il capitano dell’Inter: quante partite saltaLautaro Martinez si ferma ancora. Il capitano dell'Inter ha un risentimento muscolare che lo costringe a saltare la gara di Como, quella interna con il ... fanpage.it Inter, infortunio Lautaro: risentimento muscolare al soleo per il capitano nerazzurroAncora problemi per la capolista Inter. Impegnata questo fine settimana contro il Como, con l'obiettivo di tenere lontano il Napoli di Antonio Conte, Chivu dovrà fare a meno del ... ilmattino.it Infortunio #Lautaro Le condizioni del capitano dell'#Inter - facebook.com facebook UFFICIALE – Inter, nuovo infortunio per Lautaro: risentimento al soleo della gamba sinistra x.com