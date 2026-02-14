L’assessore Beduschi in visita tra Treviglio e Brusaporto | Servono risposte dirette alle imprese

L’assessore Beduschi si è recato tra Treviglio e Brusaporto per ascoltare le imprese locali, spinto dalla crescente richiesta di risposte concrete alle loro esigenze. In questa visita, ha incontrato alcuni imprenditori e visitato alcune aziende, cercando di comprendere meglio le difficoltà che affrontano quotidianamente. Durante l’iniziativa, si è soffermato sull’importanza di favorire un dialogo diretto tra amministrazione e settore produttivo. Nel corso della giornata, si sono toccati temi come l’innovazione industriale e il sostegno alle attività sociali, con l’obiettivo di mettere in atto interventi più mirati.

Bergamo. Una giornata dedicata all'ascolto del territorio, tra innovazione industriale e impegno sociale. Giovedì 12 febbraio 2026 l'assessore regionale all'Agricoltura e sovranità alimentare Alessandro Beduschi ha trascorso la giornata in Bergamasca accompagnato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Michele Schiavi. La prima tappa della delegazione è stata al Gruppo Alimentare Ambrosini di Brusaporto. L'incontro con l'amministratore delegato Paolo Ambrosini ha permesso di toccare con mano la forza di una filiera agroalimentare capace di coniugare volumi importanti e altissima qualità, confermandosi pilastro economico della nostra regione.